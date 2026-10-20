Coparticipación: Salta propuso un régimen para reducir las desigualdades entre provincias

El ministro de Economía y Servicios Públicos de Salta, Roberto Dib Ashur, expuso ante la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos del Senado de la Nación una propuesta orientada a reducir las desigualdades estructurales entre las provincias argentinas y fortalecer el federalismo fiscal.

La reunión contó con la participación del presidente de la comisión, el senador Eduardo Vischi, de Corrientes; la vicepresidenta, senadora Flavia Royón; y otros expositores, entre ellos el diputado nacional Lisandro Nieri, de Mendoza; el exlegislador y actual director ejecutivo de CIPPEC, Luciano Laspina; y el responsable del área económica de Fundar, Guido Zack.

Durante su exposición, Dib Ashur presentó los lineamientos del Régimen de Equidad Federal (REF), una iniciativa que propone complementar el sistema vigente de coparticipación mediante criterios objetivos, medibles y solidarios, con el propósito de reducir las brechas de infraestructura, conectividad, desarrollo socioeconómico y capacidad fiscal entre las jurisdicciones.

Los conceptos desarrollados por el ministro forman parte de un segundo libro sobre coparticipación federal de impuestos que se encuentra en elaboración. Esta publicación dará continuidad al primer libro sobre la temática, que Salta ya presentó ante distintos sectores, con el objetivo de contribuir al debate sobre la distribución de los recursos públicos y los desafíos del federalismo fiscal argentino.

La propuesta se apoya en el análisis de las desigualdades económicas y territoriales del país. nte a esta realidad, el REF busca aportar herramientas que permitan avanzar hacia una distribución de recursos más equitativa, sin requerir como punto de partida una reforma integral del régimen actual.3

Durante su exposición, Dib Ashur presentó los lineamientos del Régimen de Equidad Federal (REF), una iniciativa que propone complementar el sistema vigente de coparticipación mediante criterios objetivos, medibles y solidarios, con el propósito de reducir las brechas de infraestructura, conectividad, desarrollo socioeconómico y capacidad fiscal entre las jurisdicciones. Los conceptos desarrollados por el ministro forman parte de un segundo libro sobre coparticipación federal de impuestos que se encuentra en elaboración. Esta publicación dará continuidad al primer libro sobre la temática, que Salta ya presentó ante distintos sectores, con el objetivo de contribuir al debate sobre la distribución de los recursos públicos y los desafíos del federalismo fiscal argentino. La propuesta se apoya en el análisis de las desigualdades económicas y territoriales del país. nte a esta realidad, el REF busca aportar herramientas que permitan avanzar hacia una distribución de recursos más equitativa, sin requerir como punto de partida una reforma integral del régimen actual.