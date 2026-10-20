Mónica Juárez impulsa una ley de Alzheimer en Salta: “No podemos dejar solas a las familias que atraviesan esta enfermedad”

El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta la memoria, el pensamiento y la autonomía de quienes la padecen. Pero su impacto va mucho más allá del paciente: transforma la vida de familias enteras, que muchas veces deben enfrentar el diagnóstico sin información suficiente ni herramientas para afrontar los cuidados.

Frente a esta realidad, la diputada provincial Mónica Juárez impulsa un proyecto de ley que busca dar una respuesta desde el Estado provincial.

“El Alzheimer no afecta solamente a quien pierde la memoria. También cambia la vida de quienes acompañan, cuidan y muchas veces deben reorganizar toda su familia. Necesitamos un Estado que esté presente”, expresó la legisladora.

La iniciativa pone el foco en la importancia de la información, la detección temprana y el acompañamiento, entendiendo que el Alzheimer no puede abordarse únicamente como una cuestión médica, sino también social y familiar.

En ese marco, Juárez anunció una jornada abierta y gratuita de concientización sobre el Alzheimer para el sábado 7 de noviembre, desde las 9, en la Usina Cultural de Salta.

La actividad incluirá charlas informativas, ejercicios de respiración, movimientos corporales y propuestas recreativas orientadas al bienestar y la participación de la comunidad.

“Queremos que se hable del Alzheimer, que las familias sepan reconocer las señales de alerta y, sobre todo, que entiendan que no tienen que atravesar este camino en soledad”, sostuvo.

Finalmente, la diputada remarcó: “Una sociedad también se mide por la manera en que cuida a quienes más lo necesitan. Y cuando la memoria empieza a fallar, el acompañamiento y el amor no pueden faltar”.