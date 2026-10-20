Diputados solicitaron a Nación que reestablezca el financiamiento del Plan ENIA

La Cámara de Diputados de la Provincia aprobó un proyecto de declaración por el que se solicita a Nación que reestablezca el financiamiento del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA).

“El objetivo era articular el trabajo entre profesionales de la salud y docentes para acompañar a jóvenes y adolescentes en su salud sexual y reproductivas, previniendo los embarazos no deseados y la transmisión de enfermedades”, sostuvo la diputada Frida Fonseca, advirtiendo que en 2024 la Administración libertaria redujo completamente los recursos del plan.

La legisladora explicó que en el último periodo se han incrementado los embarazos en menores de 15 años; durante el primer semestre de 2026 se han registrado 69 embarazos de este tipo, claramente – y en la mayoría de los casos – tratándose de situaciones de abuso.

“Los sectores más perjudicados están en el norte provincial”, señaló Fonseca, advirtiendo que, mientras el plan funcionaba, los embarazos adolescentes se habían reducido en un 50%.

Destacó, en tanto, que el plan proveía de anticonceptivos y preservativos a las provincias.

“Si queremos mejorar las condiciones de desarrollo de niños niñas y adolescentes es necesario educar. Hay más de 600 contratos del plan que han caído y provocan que las cifras se incrementen”, finalizó la diputada.