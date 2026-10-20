El Tribunal del Mar fijó fecha para evaluar el reclamo argentino contra la explotación petrolera británica

La pulseada geopolítica y soberana en torno a los recursos naturales del Atlántico Sur ingresa en una etapa de definición crucial a instancias de la justicia internacional.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar fijó formalmente para el diez y el once de noviembre las audiencias públicas donde se evaluará el reclamo formal interpuesto por la Argentina contra el Reino Unido, a raíz de la avanzada petrolera en la Cuenca Malvinas Norte y el desarrollo del polémico proyecto Sea Lion.

La decisión del organismo con sede en Hamburgo, rubricada por el juez Maurice K. Kamga, llega exactos siete días después de que el Palacio San Martín formalizara una solicitud de medidas provisionales de carácter urgente al amparo de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, luego de que venciera el ultimátum fijado por la administración de Javier Milei sin que Londres modificara su postura de avanzar con la explotación hidrocarburífera.

Durante las jornadas de noviembre, que serán transmitidas de manera abierta, la corte evaluará la existencia de jurisdicción prima facie, la urgencia del caso y la proporcionalidad de las medidas requeridas para preservar los derechos soberanos nacionales sobre la plataforma continental, abriendo un compás de espera donde el tribunal arbitral definitivo determinará los pasos a seguir en un diferendo que vuelve a tensar la relación bilateral.

(Con información de Ámbito)