La Cámara deja a Espert al borde del procesamiento por los vínculos con Fred Machado

El horizonte judicial de José Luis Espert se ensombreció de manera definitiva luego de que la Cámara Federal de San Martín rechazara una catarata de planteos de nulidad impulsados por su defensa y ratificara la validez de las medidas de prueba en la causa que lo investiga por presunto lavado de activos.

Con el aval de los magistrados a la labor del fiscal Fernando Domínguez y la firmeza de las medidas patrimoniales que mantienen bloqueadas sus operaciones, el camino quedó despejado para que el juez Lino Mirabelli defina su situación procesal.

El núcleo del expediente se centra en los doscientos mil dólares que el exlegislador recibió en una cuenta no declarada en Estados Unidos provenientes de la firma guatemalteca Minas del Pueblo, vinculada a Federico "Fred" Machado —condenado en Texas por narcotráfico y blanqueo—, un contrato que la fiscalía considera una simulación destinada a enmascarar fondos de origen ilícito aplicados a la adquisición de vehículos de alta gama y desarrollos inmobiliarios, sumado a un circuito de efectivo en el mercado informal revelado por testimonios clave que jaquean la coartada del dirigente liberal.

(Con información de Página12)