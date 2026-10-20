Educación acusa a los rectores de "acuerdo de casta" tras la marcha universitaria

El recinto de comisiones de la Cámara de Diputados se transformó en el escenario de una batalla campal dialéctica a menos de una semana de la quinta Marcha Federal Universitaria, donde el secretario de Educación, Carlos Torrendell, redobló la apuesta y embistió contra los rectores y gremios al calificarlos de sostener un "acuerdo corporativo y de casta" ajeno a las verdaderas necesidades de los estudiantes.

Durante la defensa del proyecto de Presupuesto 2027, flanqueado por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, el funcionario nacional esgrimió estadísticas sobre el rendimiento académico, señalando que apenas el dieciocho por ciento de los ingresantes finaliza la carrera en tiempo y forma frente a los porcentajes del sector privado, al tiempo que cuestionó la creación desmedida de universidades en las últimas dos décadas y un crecimiento vegetativo de la planta docente que, a su juicio, no se condice con los resultados educativos.

Las palabras del funcionario provocaron la inmediata reacción de bloques opositores como Unión por la Patria y la Coalición Cívica, que tildaron la presentación de manipuladora, denunciaron una subejecución presupuestaria alarmante y exigieron el estricto cumplimiento de la ley de financiamiento universitario y la recomposición salarial, un frente judicializado que el Ejecutivo insiste en haber suspendido a derecho bajo los parámetros de la Ley de Administración Financiera mientras se acumulan nuevos focos de tensión política con la comunidad académica.

(Con información de Clarín)