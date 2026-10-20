Casación ordenó juzgar juntos los casos Hotesur y Los Sauces contra Cristina y Máximo Kirchner

El frente judicial de la familia Kirchner dio un giro sustancial luego de que la Sala I de la Cámara Federal de Casación resolviera que las causas Hotesur y Los Sauces se unifiquen en un único juicio oral y público, desestimando de esta manera la decisión adoptada semanas atrás por el Tribunal Oral Federal 5.

El fallo del máximo tribunal penal —adoptado por mayoría con el voto de los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, y la disidencia de Alejandro Slokar— le dio la derecha al recurso presentado por los fiscales, quienes habían advertido que fraccionar los procesos corría el riesgo de comprometer el caudal probatorio y fragmentar la investigación sobre las maniobras de alquiler de propiedades y plazas hoteleras vinculadas a empresarios como Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa.

Con esta resolución, los magistrados revirtieron el esquema que preveía iniciar el debate por Los Sauces precisamente este viernes y postergar el capítulo de Hotesur para el mes de marzo, forzando un escenario donde la expresidenta Cristina Kirchner, su hijo Máximo y el resto de los diecisiete imputados deberán afrontar el juicio bajo un criterio acumulativo que reconfigura los tiempos y la estrategia procesal de la megacausa.

(Con información de La Nación)