Malvinas: el Gobierno evita el choque con Washington

El delicado equilibrio de la sintonía fina entre Buenos Aires y Washington atraviesa su hora más tensa a raíz de una serie de frentes abiertos que rozan el corazón mismo del reclamo soberano nacional.

Mientras la Cancillería opta por un prudente silencio tras conocerse la exigencia impulsada por la Casa Blanca para disolver el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, los cortocircuitos se multiplican debido a la paralización de un proyecto de ley clave para penalizar a las empresas petroleras que operan en las aguas circundantes a las islas y a las diferencias soterradas en torno a la sucesión en la secretaría general del organismo multilateral.

Lejos de dramatizar un giro que en Balcarce 50 intentan maquillar bajo la retórica de una racionalización burocrática al estilo de la motosierra, el oficialismo se encuentra en la encrucijada de sostener su retórica patriótica sin irritar a un aliado indispensable, justo en la antesala del aterrizaje en el país de influyentes emisarios del Departamento de Estado que llegarán para poner sobre la mesa estas controversias y medir el verdadero alcance de la lealtad geopolítica regional.

(Con información de La Nación)