De Vaca Muerta a Madrid: la intensa agenda internacional de Javier Milei

El presidente Javier Milei visitó este lunes 19 de octubre la provincia de Neuquén para participar de la inauguración de la Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026, uno de los encuentros más importantes de la industria petrolera y gasífera del país.

La exposición se desarrolla en el Espacio DUAM, con la participación de más de 550 empresas vinculadas al sector energético. Las actividades comenzaron el lunes y se extenderán hasta el jueves 22 de octubre, con conferencias, presentaciones tecnológicas y reuniones empresariales.

La visita presidencial se produjo en un momento de expansión de Vaca Muerta, donde las compañías buscan ampliar la producción de petróleo y gas, mejorar la infraestructura de transporte y atraer nuevas inversiones.

La agenda de Milei en Neuquén

El mandatario participó del acto inaugural junto al gobernador neuquino, Rolando Figueroa, y el presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), Ernesto López Anadón.

Durante su paso por la exposición, Milei brindó un discurso ante empresarios y representantes de la industria energética. También tenía previsto mantener un encuentro con Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, para abordar los proyectos de la petrolera.

La agenda oficial contemplaba su regreso a Buenos Aires alrededor de las 19, después de una visita de pocas horas a la provincia.

Qué se debate en la exposición energética

La AOG Patagonia reúne a compañías petroleras, proveedores, especialistas y representantes del sector financiero.

Entre los principales temas figuran el desarrollo de Vaca Muerta, las inversiones en oleoductos y gasoductos, los proyectos de gas natural licuado (GNL), el financiamiento y las oportunidades para las empresas proveedoras.

También se analizan las condiciones económicas necesarias para ampliar las exportaciones y el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en los nuevos proyectos energéticos.

Después de Neuquén, España

Tras su participación en la exposición, Milei tenía previsto iniciar un nuevo viaje a España, el séptimo desde que asumió la Presidencia.

La agenda europea incluye encuentros con referentes políticos y académicos, entre ellos Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y el economista Jesús Huerta de Soto.

Además, está prevista su participación en actividades vinculadas al pensamiento económico liberal y una disertación académica en la Universidad Rey Juan Carlos.

El viaje forma parte de una serie de actividades internacionales del mandatario, que días atrás también estuvo en Estados Unidos.