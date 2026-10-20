El Presidente se metió en las elecciones de Estados Unidos y pidió votar a una candidata republicana

El presidente Javier Milei se involucró en la campaña electoral de Estados Unidos y expresó públicamente su apoyo a María Elvira Salazar, congresista republicana de Florida que busca renovar su banca en las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre.

A través de un video difundido por la propia candidata, el mandatario argentino pidió respaldar su reelección y destacó su posición política frente a los gobiernos socialistas de América Latina.

“Necesitamos en Washington líderes que comprendan a América Latina, enfrenten a los zurdos socialistas y denuncien sin miedo los horrores y las muertes que el socialismo ha dejado a su paso”, expresó Milei.

El Presidente calificó a Salazar como “una de las voces más firmes y respetadas del continente” y destacó que defiende la libertad, la democracia, el libre mercado y el derecho de las personas a progresar mediante su esfuerzo.

“Esa líder es María Elvira Salazar. Por eso apoyo firmemente su reelección en el Congreso de los Estados Unidos”, concluyó.

Salazar, periodista de origen cubano y representante del distrito 27 de Florida, agradeció el respaldo del mandatario argentino a través de sus redes sociales y destacó las coincidencias ideológicas que mantienen.

El apoyo de Milei se produjo en un momento particular para la legisladora republicana, quien recientemente cuestionó la política migratoria del presidente Donald Trump, al considerar que las deportaciones habían ido demasiado lejos.

La congresista también impulsa una iniciativa denominada Ley Dignidad, que propone regularizar la situación de determinados inmigrantes sin antecedentes penales que trabajan en sectores clave de la economía estadounidense.

El pronunciamiento representa una nueva intervención pública de Milei en la política estadounidense y reafirma sus vínculos con dirigentes republicanos, en vísperas de unas elecciones que renovarán la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.