Advierten que el uso excesivo de antibióticos genera bacterias cada vez más resistentes

El uso inadecuado de antibióticos fue uno de los principales temas abordados durante las Jornadas Nacionales e Interdisciplinarias de Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud (IACS) y Enfermedades Emergentes. El encuentro reunió en Salta a profesionales de distintas instituciones y organizaciones vinculadas con la prevención, vigilancia y control de estas patologías.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, la jefa del Programa Provincial de Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud, Paula Herrera, explicó que uno de los ejes centrales de las jornadas fue promover el uso responsable de los antimicrobianos, ante una problemática que preocupa tanto a los profesionales sanitarios como a los organismos internacionales de salud.

“Nos estamos quedando sin antibióticos para tratarlos”, advirtió Herrera al referirse a las bacterias que desarrollan resistencia a los medicamentos utilizados para combatir infecciones.

La especialista señaló que una de las prácticas que contribuyen a esta situación es la automedicación, especialmente cuando se consumen antibióticos ante síntomas como el dolor de garganta, sin conocer si realmente existe una infección que requiera ese tratamiento.

“Todo esto genera un pool de bacterias multirresistentes. Se están volviendo muy resistentes las bacterias que producen infecciones y nos estamos quedando sin antibióticos para tratarlas”, explicó.

Herrera remarcó que el problema no se limita a quienes compran medicamentos sin consultar a un profesional, sino que también requiere mayor conciencia dentro del propio sistema sanitario.

“A veces, ni como comunidad ni como profesionales de la salud tomamos conciencia de que el antibiótico no se da por las dudas, no se da como para quedarme tranquilo, se da cuando hay una infección real”, sostuvo.

En ese sentido, mencionó las medidas destinadas a controlar la venta de antimicrobianos, entre ellas la exigencia de recetas y la prohibición de comercializarlos sin prescripción médica. Sin embargo, durante la entrevista también se planteó que todavía existen situaciones en las que estos medicamentos se venden sin cumplir ese requisito.

También advirtió sobre la aparición de nuevos antibióticos destinados a combatir bacterias altamente resistentes. Herrera explicó que se trata de medicamentos reservados para situaciones específicas, debido a su potencia y elevado costo.

“Son de uso exclusivamente sanitario para internación porque son medicamentos de altísimo costo y de amplio espectro. Entonces se necesita sí o sí la indicación del infectólogo para que los pueda utilizar”, precisó.