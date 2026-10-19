Salud mental: advierten que la prohibición de las redes sociales a menores fracasa

La cruzada global contra el uso de plataformas digitales por parte de los jóvenes ha escalado hasta convertir las restricciones normativas en una nueva frontera geopolítica. Desde que Australia se transformó a fines del año pasado en el pionero de Occidente al vetar el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, más de veinte naciones —incluyendo a Canadá, Francia, Grecia y los Emiratos Árabes Unidos— han replicado o propuesto iniciativas similares en sus legislaturas, impulsadas por una creciente alarma en torno al bienestar psicológico de las nuevas generaciones.

Sin embargo, los primeros datos empíricos sobre la aplicación de estas medidas revelan un escenario muy alejado de las expectativas gubernamentales. Un sondeo realizado en territorio australiano arrojó que el 60% de los adolescentes que poseían cuentas en plataformas restringidas continúa utilizándolas con normalidad, sorteando las vallas legales mediante identidades falsas, manipulación de fechas de nacimiento, el uso extendido de redes privadas virtuales y artimañas biométricas.

Lejos de desmantelar el consumo digital, las prohibiciones totales parecen chocar contra la inventiva nativa digital de los menores, mientras corporaciones tecnológicas de la talla de Meta y YouTube enfrentan millonarias indemnizaciones judiciales por el diseño adictivo de sus aplicaciones.

Ante este panorama de ineficacia práctica y los interrogantes éticos sobre la invasión a la privacidad que implican los sistemas masivos de verificación de edad, especialistas como el profesor Ari Lightman proponen abandonar las prohibiciones absolutas para rediseñar el vínculo digital.

El debate actual sugiere que, en lugar de empujar a los jóvenes hacia espacios clandestinos y menos regulados mediante vetos impracticables, la verdadera solución exige imponer estándares rigurosos de seguridad por defecto en las plataformas, fomentar la alfabetización digital y garantizar el acceso real a servicios de salud mental para una generación atrapada entre la conectividad y la vulnerabilidad.

(Con información de Infobae)