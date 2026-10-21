Avanza la obra del nuevo pozo en Plaza España para beneficiar a más de 20.000 vecinos

La infraestructura hídrica de la zona oeste de la capital salteña da un paso fundamental con el avance sostenido de la obra del nuevo pozo profundo encarada por Aguas del Norte en las inmediaciones de Plaza España, un proyecto diseñado para solucionar de raíz los históricos inconvenientes de baja presión y caudal que afectan a más de 20.000 vecinos de barrio Grand Bourg y sus alrededores.

En el marco de los trabajos en el predio, que contemplan una compleja perforación de 220 metros de profundidad, la empresa previó una segunda etapa destinada a la construcción de la cañería de impulsión que conectará directamente la fuente con la cisterna de almacenamiento, optimizando de manera integral el sistema de distribución de la red.

Asimismo, ante la inquietud que pudiera generar la circulación de agua en las calles aledañas, desde la compañía aclararon con firmeza que se trata de procedimientos técnicos obligatorios de desarrollo y limpieza de la perforación, descartando por completo la existencia de roturas o desbordes en las cañerías.

Esta intervención se inscribe en el plan provincial impulsado por el gobernador Gustavo Sáenz, que jerarquiza el acceso al agua potable como un eje de la gestión pública y que ya permitió poner en marcha 43 nuevas fuentes de abastecimiento en todo el territorio provincial desde 2023, de las cuales 10 corresponden de manera específica al ejido urbano de la ciudad de Salta.