Sáenz acordó con Nación inversiones para los ramales ferroviarios C14 y C15

El gobernador Gustavo Sáenz se reunió este miércoles con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, y acordó avanzar con las obras de recuperación y mejora de los ramales ferroviarios C14 y C15, fundamentales para el transporte de la producción salteña y la integración del Corredor Bioceánico.

Durante el encuentro se definió incorporar una adenda al pliego licitatorio, sin modificar sus condiciones, para establecer la obligatoriedad de las obras del C14. En el caso del C15, el compromiso es avanzar con financiamiento internacional a través del Ministerio de Economía de la Nación.

“Conseguimos un compromiso concreto: C14: se incluirá vía adenda en la licitación para potenciar la inversión minera. C15: se ejecutará con financiamiento internacional. Son obras estratégicas para el Corredor Bioceánico y para que Salta sea más competitiva”, destacó Sáenz.

El gobernador valoró el resultado de las gestiones ante Nación y remarcó que la recuperación de ambos ramales constituye una necesidad para el desarrollo provincial. “Nos vamos contentos, nos vamos felices, porque estos dos ramales, tanto el C14 como el C15, son fundamentales para el crecimiento y el progreso de nuestra querida provincia”, expresó.

Por su parte, Santilli explicó que la solución acordada busca combinar la inversión vinculada con la actividad minera y el acceso a recursos internacionales para mejorar la infraestructura ferroviaria. También destacó la importancia de los corredores para el desarrollo agropecuario y la conexión de Salta con otros mercados.

“Estas dos decisiones nos ponen en línea con la visión geopolítica que sostiene el presidente Milei: por un lado, la inversión y el desarrollo privado y por otro, todo lo que genere el futuro desarrollo minero y agropecuario en la provincia de Salta”, sostuvo el funcionario nacional.

La reunión contó con el acompañamiento de representantes de siete entidades empresarias y productivas de Salta: la Cámara de Minería, CAPEMISA, la Unión Industrial, la Sociedad Rural, la Cámara de Comercio e Industria, la Cámara de Turismo y Prograno.

Desde el sector productivo, el presidente de la Sociedad Rural Salteña, José Alfredo Figueroa, destacó la importancia de mejorar las conexiones ferroviarias para fortalecer la competitividad provincial.

“Fue una reunión muy fructífera, creemos que hay una mirada geopolítica de unir a toda la Argentina, lograr conectarnos con el mundo y ser más competitivos”, señaló.

En tanto, el presidente de la Unión Industrial de Salta, Eduardo Gómez Naar, valoró la participación del empresariado en las gestiones. “Creo, sin duda, que el Norte Grande es muy importante para el país y que tengamos un tren es para nosotros muy valioso”, afirmó.

También participaron del encuentro el jefe de Gabinete provincial, Sergio Camacho; el presidente de Belgrano Cargas, Alejandro Núñez; y funcionarios y asesores vinculados al área de transporte y logística.