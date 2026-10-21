El salón cultural de El Galpón contará con nuevo equipamiento tras un convenio con Provincia

La Secretaría de Cultura de Salta y la Municipalidad de El Galpón firmaron un convenio para financiar la compra de equipamiento profesional de sonido e iluminación destinado al Salón Cultural Municipal Ingeniero Rodolfo Clericó, con el objetivo de mejorar las condiciones del espacio y ampliar las posibilidades de acceso a actividades culturales y de formación musical.

El acuerdo fue suscripto por el secretario de Cultura, Diego Ashur Mas, y el intendente Federico José Sacca, en el marco del Programa de Fortalecimiento de Espacios Culturales de Salta.

Para concretar las mejoras, la Provincia otorgará al municipio un aporte económico no reintegrable que deberá destinarse exclusivamente a la adquisición del equipamiento previsto. La Municipalidad tendrá que presentar una rendición documentada que acredite el uso de los fondos.

Como parte del convenio, El Galpón también se comprometió a poner el salón cultural a disposición de la Secretaría de Cultura, incorporarlo a la Red de Teatros Provinciales y garantizar la capacitación del personal encargado del espacio.

El secretario Diego Ashur Mas destacó que el acuerdo permitirá fortalecer la infraestructura cultural de la provincia y mejorar las condiciones para el desarrollo de actividades artísticas.

Según expresó, dotar al salón de equipamiento técnico profesional “no solo jerarquiza el espacio, sino que también garantiza el acceso equitativo a las artes y fortalece la formación musical de los vecinos de El Galpón”.

El convenio establece además que el municipio deberá identificar el apoyo provincial mediante banners u otros materiales gráficos en el espacio cultural.