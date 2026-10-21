Sáenz confirmó que ARCA postergó los cambios al régimen de tráfico fronterizo

El gobernador de Salta Gustavo Sáenz confirmó que ARCA postergó por 120 días la aplicación de los cambios al régimen de tráfico vecinal fronterizo, luego de las gestiones realizadas por la Provincia ante los reclamos de comerciantes y municipios del norte salteño.

A través de su cuenta de X, el mandatario celebró la decisión del organismo nacional y destacó que se haya tenido en cuenta la situación planteada por los sectores afectados. “Es una buena noticia que se haya escuchado nuestro reclamo, mucho más que el organismo haya entendido la situación planteada por comerciantes y municipios”, expresó.

Sáenz explicó que la postergación permitirá abrir una instancia de discusión sobre las modificaciones previstas en la normativa. “En ese tiempo funcionarán mesas de trabajo para analizar la situación comercial en la frontera y cómo deberían introducirse las modificaciones pretendidas. Tendremos la oportunidad de marcar nuestra postura”, señaló.

ARCA postergó por 120 días la aplicación de los cambios al régimen de tráfico vecinal fronterizo. Es una buena noticia que se haya escuchado nuestro reclamo, mucho más que el organismo haya entendido la situación planteada por comerciantes y municipios. En ese tiempo funcionarán mesas de trabajo para analizar la situación comercial en la frontera y cómo deberían introducirse las modificaciones pretendidas. Tendremos la oportunidad de marcar nuestra postura. Con diálogo, todo es posible. La defensa de los derechos de los salteños no está en discusión. Queremos el progreso de todos los sectores. — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) October 21, 2026

La decisión se conoció después de que el gobernador planteara al titular de ARCA, Andrés Vázquez, la necesidad de revisar las disposiciones que modificaron el régimen de tráfico fronterizo de exportación.

El planteo provincial apuntó a fortalecer los controles aduaneros y prevenir desvíos hacia prácticas comerciales irregulares, pero sin perjudicar las operaciones legales que se desarrollan en la frontera.

Las modificaciones habían generado cuestionamientos de empresarios y municipios fronterizos, que advirtieron sobre sus consecuencias para la actividad comercial y solicitaron una revisión de las medidas.

Tras confirmarse la suspensión temporal de su aplicación, Sáenz remarcó la importancia de mantener abiertas las instancias de negociación. “Con diálogo, todo es posible. La defensa de los derechos de los salteños no está en discusión. Queremos el progreso de todos los sectores”, concluyó.