Por obras, el hospital de Coronel Moldes trasladará parte de sus servicios a otros edificios

El Ministerio de Salud Pública dispuso un reordenamiento temporal de los servicios del hospital Dr. Luis Anzoátegui, de Coronel Moldes, debido a las obras de acondicionamiento y mejoras que se realizarán en el edificio. Desde este miércoles 21 de octubre, parte de la atención se trasladará a otros espacios para mantener las prestaciones sanitarias durante los trabajos.

El director de la zona sanitaria Centro-Oeste, Fernando Rangil, informó que los pacientes que necesiten internación serán derivados provisoriamente a hospitales de localidades cercanas.

“Por disposición del ministro de Salud Pública, Federico Mangione, los pacientes que requieran internación serán derivados temporalmente a hospitales cercanos, como los de El Carril y La Viña”, explicó.

En esta primera etapa, el hospital mantendrá en funcionamiento los servicios de guardia, rayos X, laboratorio y odontología.

Por su parte, los cinco consultorios externos serán trasladados a dependencias municipales: dos funcionarán en las instalaciones de la Policía de Tránsito Municipal y los otros tres en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de Coronel Moldes.

El área administrativa también cambiará de ubicación y atenderá en una vivienda situada frente al hospital, en la esquina de las calles Ortelli y Urquiza.

Rangil señaló que el traslado de las distintas áreas se realizará de manera progresiva, a medida que sea necesario liberar los sectores donde se ejecutarán las obras.

“Estas medidas tienen carácter transitorio y buscan garantizar la continuidad de la atención y el acceso de la comunidad a los servicios de salud durante el proceso de intervención de la infraestructura hospitalaria”, sostuvo el funcionario.