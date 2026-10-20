Salud busca ampliar su presupuesto y recuperar fondos adeudados por obras sociales

El ministro de Salud Pública de Salta, Federico Mangione, planteó ante la Cámara de Diputados la necesidad de aumentar los fondos destinados al sistema sanitario provincial. Durante una reunión con la Comisión de Salud, sostuvo que la partida que históricamente recibe su cartera resulta insuficiente frente a la creciente demanda en los hospitales y advirtió sobre las deudas millonarias que mantienen las obras sociales por prestaciones realizadas en el sector público.

Según explicó el funcionario, Salud recibe habitualmente alrededor del 18% del presupuesto provincial, una proporción que considera necesario incrementar para afrontar las necesidades del sistema.

En el encuentro también presentó un balance de gestión y se refirió a la situación del personal sanitario. Precisó que el ministerio cuenta con aproximadamente 13.500 agentes y señaló que se avanza en la regularización progresiva de más de 600 trabajadores.

Otro de los temas abordados fue el recupero de costos por la atención de pacientes que cuentan con cobertura médica. Mangione afirmó que las obras sociales adeudan miles de millones de pesos a la provincia y explicó que se busca agilizar el cobro de esos fondos mediante auditorías y la contratación transitoria de una empresa especializada.

El objetivo, según indicó, es avanzar con los reclamos judiciales correspondientes y reinvertir el dinero recuperado en el sistema público de salud. Aclaró, además, que el Instituto Provincial de Salud (IPS) está excluido de estas acciones y que se mantienen canales de diálogo con el PAMI.

En materia de infraestructura, el ministro informó sobre la apertura de licitaciones para incorporar tomógrafos y el desarrollo de convenios con el sector privado para ampliar servicios de alta complejidad en el interior provincial.

“La modalidad público-privada permite que el Estado disponga de tecnología médica de última generación y garantice la atención de los pacientes sin cobertura, mientras que los privados asumen los costos de mantenimiento y facturan a las obras sociales”, sostuvo.

Dentro de este esquema mencionó el centro de diálisis previsto para General Güemes y las nuevas terapias intensivas de Embarcación y Joaquín V. González.

Durante la reunión también se trató la situación de los turnos en los hospitales cabecera. Mangione destacó que se avanza de manera progresiva en la incorporación de herramientas digitales para mejorar su gestión.

Por último, ratificó la continuidad de los operativos sanitarios en zonas vulnerables y se refirió a las inversiones proyectadas para sumar ambulancias en distintos puntos de la provincia.