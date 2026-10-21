La Municipalidad puso en marcha la puesta en valor de la plaza Casa del Sol

Los espacios verdes de la zona sur de la ciudad continúan renovándose con el objetivo de consolidar lugares de encuentro más seguros, funcionales y accesibles para las familias, tal como lo confirman los trabajos de puesta en valor iniciados por la Municipalidad en la plaza Casa del Sol.

Ubicado estratégicamente en uno de los barrios de la zona de San Luis, el predio es objeto de una transformación integral diseñada para potenciar la vida comunitaria y la actividad física al aire libre, dotándolo de una moderna infraestructura que cambiará por completo la fisonomía del lugar.

El proyecto contempla una serie de mejoras estructurales que incluyen la instalación de nuevo equipamiento urbano —como bancos, mesas, juegos de calistenia, bicicleteros, basureros y cartelería—, complementado por la construcción de nuevas caminerías de hormigón con vados de accesibilidad que garantizan un tránsito inclusivo para todos los vecinos.

Asimismo, el plan prevé una significativa intervención paisajística a través de la plantación de nuevas especies arbóreas, la optimización del entorno natural y la colocación de un sistema de iluminación integral que potenciará la visibilidad y la seguridad nocturna, consolidando así un espacio público recuperado para el disfrute cotidiano de grandes y chicos.