El riesgo país supera los 700 puntos arrastrado por la tensión global y la sombra electoral

La plaza financiera local encendió luces de alerta luego de que el índice de riesgo país perforara momentáneamente la línea de los 700 puntos básicos, coronando una racha alcista de ocho ruedas consecutivas que refleja el impacto combinado de un escenario externo contractivo y las primeras turbulencias de índole política doméstica.

Los títulos Globales con ley extranjera operaron con una merma promedio del 1,5% en Wall Street, acumulando un retroceso del 6% en el último mes y arrastrando a los bonos de mayor plazo hacia rendimientos en dólares que ya superan los dos dígitos.

Mientras los analistas financieros coinciden en que los fundamentos macroeconómicos fundamentales —como el superávit fiscal y la sostenida acumulación de reservas por parte del Banco Central— se mantienen firmes, el mercado comienza a pricear un contexto de mayor volatilidad global, marcado por la recalibración de tasas en Estados Unidos, los ecos del conflicto geopolítico en Medio Oriente y la inevitable anticipación de un calendario electoral que ya empieza a exigir una mayor prima de riesgo a los activos locales.

(Con información de Infobae)