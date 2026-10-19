Cuatro detenidos y más de 10 mil dosis de droga secuestradas en allanamientos

Cuatro personas fueron detenidas durante una serie de allanamientos realizados en Joaquín V. González, en el marco de una investigación por presunta comercialización de drogas en distintos barrios de la localidad. Los procedimientos se llevaron a cabo en ocho domicilios y permitieron secuestrar 10.187 dosis de marihuana y cocaína, además de otros elementos vinculados con la causa.

La investigación se inició a partir de reportes realizados por vecinos a través de la plataforma Denuncias Web, que permite informar de manera anónima sobre posibles delitos.

A partir de esas denuncias, efectivos de la División Investigación contra la Narcocriminalidad de Joaquín V. González, dependiente de la Dirección General de Drogas Peligrosas, avanzaron con las tareas investigativas que derivaron en los ocho allanamientos.

Durante los operativos fueron detenidos tres hombres y una mujer, todos mayores de edad. Además de los estupefacientes, los investigadores incautaron armas, dinero en efectivo, una camioneta, balanzas, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la investigación.

En la causa intervinieron la Fiscalía Penal de Joaquín V. González y el Juzgado de Garantías Nº 1.

Las actuaciones tuvieron su origen en reportes ciudadanos realizados mediante Denuncias Web, una herramienta que permite denunciar de forma anónima la presunta venta de drogas y otros delitos. Los avisos pueden efectuarse a través de www.denunciasweb.gob.ar.