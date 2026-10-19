Detuvieron a un hombre con 63 metros de cables robados en el macrocentro

Un hombre de 33 años fue detenido durante la noche del domingo en el macrocentro de Salta, acusado de sustraer cables pertenecientes a una empresa de telecomunicaciones. El procedimiento se inició a partir de una alerta al Sistema de Emergencias 911 y terminó con el secuestro de tres tramos de cable y un cuchillo.

El hecho fue denunciado en la intersección de las calles Córdoba y Damián Torino, donde se informó sobre la sustracción de cables y se aportaron las características del presunto responsable.

Con esos datos, efectivos del Grupo de Apoyo Policial realizaron un recorrido por las inmediaciones hasta localizar a un hombre que coincidía con la descripción recibida.

El sospechoso fue encontrado en un descampado ubicado cerca de las calles Lerma y Gabino Blanco. Durante el procedimiento, los policías secuestraron tres tramos de cable de aproximadamente 30, 20 y 13 metros de longitud, pertenecientes a una empresa de telecomunicaciones.

Además, se incautó un cuchillo tipo sierrita que fue incorporado como elemento de interés para la investigación.

El hombre fue aprehendido y quedó a disposición de la Fiscalía Penal de la jurisdicción, que interviene en la causa.