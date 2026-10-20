“Con la tarjeta, no me queda otra”: salteños responden a Milei sobre cómo llegan a fin de mes

El presidente Javier Milei preguntó cómo hacen los argentinos para vivir si se quedan sin plata antes del día 20. Aries salió a las calles a buscar respuestas y encontró vecinos que recurren a las tarjetas de crédito, administran alimentos y ajustan sus gastos para llegar a fin de mes.

Durante un discurso en Neuquén, el mandatario calificó como “una pelotudez del tamaño de una casa” la afirmación de que muchas familias se quedan sin dinero antes de terminar el mes.

“Si se quedan sin plata verdaderamente al día 20, ¿me pueden decir cómo hacen para vivir 10 días sin comer y sin beber?”, planteó.

En el centro salteño, un hombre contó que el sueldo apenas le alcanza hasta mediados de mes. Cuando le preguntaron cómo sobrevive los días restantes, respondió: “Tarjeta de crédito. No me queda otra”. También reconoció estar endeudado “hasta la coronilla”.

Otra mujer explicó que entre el 10 y el 20 ya se queda sin dinero. Para alimentarse el resto del mes recurre a las provisiones que compró anteriormente.

“Puré de tomate, fideos, arroz, una conserva, una caballa, huevos y verdura”, enumeró. Aclaró que evita utilizar la tarjeta para comprar comida porque intenta no endeudarse.

También hubo testimonios de jóvenes que viven de emprendimientos y trabajos independientes, sin ingresos fijos. Otra trabajadora reconoció que la última semana del mes es la más complicada y que necesita medir cada gasto.

Las respuestas a la pregunta presidencial fueron concretas: recurrir al crédito, consumir los alimentos guardados, buscar ingresos diarios y restringir los gastos.