El Mercado San Miguel busca atraer clientes con desayunos económicos y promociones

El Mercado San Miguel amplía sus opciones para quienes buscan desayunar o merendar en el centro de Salta sin gastar demasiado. En el anexo de calle 20 de Febrero, entre España y Caseros, se pueden conseguir propuestas desde $2.500, además de promociones en tortillas, facturas y productos de panadería.

En el Mercado de Puertas Abiertas, por Aries, comerciantes compartieron los precios disponibles y contaron cómo buscan sostener las ventas después del incendio que afectó al histórico mercado.

En el local El Guillao, ubicado en el puesto 18, ofrecen desayunos y meriendas con infusiones y acompañamientos desde $2.500. Las opciones con leche cuestan $3.000, mientras que el submarino alcanza los $3.500.

También se pueden encontrar licuados, yogur con frutas y cereales, tostados, sándwiches de miga y distintas variedades de té.

El comerciante explicó que mantiene precios accesibles para atraer clientes y evitar que la mercadería quede sin vender. “Se le gana poco, pero en cantidad uno ve un poco de diferencia para poder pagar los gastos”, señaló.

Tortillas, facturas y otras promociones

En la panificadora María Florencia, ubicada en el puesto 88 del mismo anexo, Graciela detalló algunas de las promociones vigentes:

Tortillas: cuatro por $1.000.

Facturas: $700 cada una.

Pan de salvado: tres por $1.000.

Galletas dulces surtidas: medio kilo por $4.000.

Pan de miga: un cuarto por $4.000.

Pizzetitas de copetín: diez por $1.500.

La comerciante reconoció que algunos productos aumentaron, como las facturas, que pasaron de $600 a $700, aunque destacó que buscan mantener promociones para los clientes habituales.