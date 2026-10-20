Taxistas desafían a Uber y DiDi con una app propia: tarifa pactada y viajes compartidos

El Sindicato de Conductores de Taxis de Salta anunció para este martes el lanzamiento de Salta Taxi, una aplicación con la que el sector busca competir con plataformas como Uber y DiDi, en medio de una fuerte caída de la actividad.

Alfredo Carrizo, titular del sindicato, explicó en N&N por Aries que la propuesta permitirá a los pasajeros acordar el precio del recorrido directamente con el conductor y compartir viajes para reducir costos.

“Va a poder dirigirse, charlar directamente con el vehículo o el conductor y pactar el viaje. También puede compartirlo”, señaló.

Cómo funcionará Salta Taxi

Carrizo explicó que la aplicación contará inicialmente con entre 110 y 120 vehículos, aunque todavía restan completar algunos elementos de identificación.

Los taxis incorporarán distintivos de tarifa pactada y compartida, números de contacto y códigos QR para acceder a la plataforma.

Según el dirigente, los pasajeros podrán consultar la disponibilidad de asientos, comunicarse mediante WhatsApp y realizar reclamos ante una oficina con atención local.

A diferencia de otras aplicaciones, Carrizo aseguró que se mantendrá una tarifa acordada y que no se utilizarán incrementos automáticos por mayor demanda.

También sostuvo que el sistema permitirá verificar la identidad del conductor y del vehículo asignado.

“Tenemos todo bien armadito para lanzarlo. Esto lo veníamos haciendo hace casi dos meses”, afirmó.

El sindicato espera que la herramienta permita recuperar pasajeros y mejorar los ingresos de los taxistas, afectados por la competencia de las plataformas digitales.