Las lluvias complican las cosechas y en Salta algunas verduras ya aumentaron un 50%

Las lluvias que afectan a distintas regiones del país ya tienen consecuencias en los precios de las verduras que llegan a Salta. En el Mercado San Miguel, comerciantes advirtieron que las dificultades para cosechar y transportar productos provocaron aumentos en alimentos de consumo habitual.

En Mercado de Puertas Abiertas, por Aries, un vendedor explicó que las precipitaciones en las zonas productoras redujeron la disponibilidad de mercadería y empujaron los precios hacia arriba.

“La chaucha estaba a $4.000, está a $6.000. La arveja estaba a $4.000, está a $6.000”, detalló. Ambos productos registraron así un incremento del 50%.

También aumentó el zapallito, que ahora se vende a $2.500 el kilo, mientras que los pimientos rojos alcanzan los $7.000 y los verdes se mantienen en $3.000.

Las lluvias también afectan a la papa

El comerciante señaló que la papa registró nuevos aumentos y llegó a $2.500 el kilo, debido a las dificultades que enfrentan los productores para levantar la cosecha en zonas donde las precipitaciones son persistentes.

“Para la parte del sur está lloviendo mucho, entonces no se puede cosechar”, explicó.

Además, recordó que los precios responden directamente a la cantidad de productos disponibles: “Cuando hay poca cantidad, sube el precio. Cuando entra mucha, tienen que bajar porque hay competencia”.

Durante el programa también se vinculó esta situación con los posibles efectos del fenómeno de El Niño, que puede modificar los regímenes de lluvias y afectar la producción agrícola.

De esta manera, el impacto del clima no se limita a las temperaturas o las tormentas: también puede llegar a las verdulerías y al bolsillo de los consumidores, cuando el exceso de agua dificulta las cosechas y disminuye la oferta.

El frío también frena la venta de frutas

Los comerciantes señalaron que las jornadas frescas y nubladas modificaron los hábitos de compra de los salteños.

Mientras que con temperaturas elevadas aumenta la demanda de sandías, melones y verduras de hoja, durante los días fríos los consumidores buscan principalmente productos para preparar guisos y estofados.

“Para nosotros la venta es baja, porque hasta la fruta no se consume cuando está así fresco”, explicó uno de los vendedores.

En otro puesto del mercado indicaron que, por el momento, los precios de las frutas se mantienen relativamente estables, con algunas bajas en productos de temporada como las frutillas, que se consiguen entre $3.000 y $4.000 el kilo.

Así, las lluvias y las temperaturas más frescas afectan tanto a la disponibilidad de determinados productos como a los hábitos de consumo, en una primavera que ya registra cambios en las ventas del Mercado San Miguel.