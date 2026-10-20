Milei calificó de “pelotudez” que la gente no llegue a fin de mes

El presidente Javier Milei volvió a cuestionar las afirmaciones sobre las dificultades económicas de los argentinos y lanzó una polémica frase durante su participación en la Argentina Oil & Gas Expo Patagonia 2026, realizada este lunes 19 de octubre en Neuquén.

Ante empresarios del sector energético, el mandatario puso en duda la afirmación de que una parte importante de la población no logra llegar a fin de mes.

“Si se quedan sin plata verdaderamente al día 20, ¿me pueden decir cómo hacen para vivir 10 días sin comer y sin beber?”, preguntó Milei, al cuestionar los planteos sobre la falta de ingresos de las familias.

El Presidente atribuyó esa afirmación al kirchnerismo y la calificó como “una pelotudez del tamaño de una casa”. Además, sostuvo que se trata de una expresión que puede resultar atractiva, pero que, a su entender, no resiste un análisis lógico.

Sus declaraciones reabrieron la discusión sobre qué significa no llegar a fin de mes. La expresión no implica necesariamente dejar de comer, sino que muchas familias deben recurrir al endeudamiento, utilizar tarjetas de crédito, postergar pagos o reducir gastos para cubrir sus necesidades básicas.

La frase se produjo en medio de un discurso en el que Milei defendió su programa económico, destacó el crecimiento del sector energético y volvió a cuestionar a la oposición por sus críticas a la situación económica del país.