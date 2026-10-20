Crisis del taxi en Salta: los choferes perdieron hasta el 60% de la recaudación

La situación económica de los taxistas salteños atraviesa un momento crítico. El presidente del Sindicato de Conductores de Taxis, Alfredo Carrizo, aseguró que la recaudación cayó entre un 50% y un 60%, mientras que la cantidad de viajes por turno se redujo prácticamente a la mitad.

En N&N por Aries, el dirigente explicó que antes un taxista realizaba entre 26 y 28 viajes diarios por turno, pero actualmente consigue apenas entre 12 y 14.

“En el porcentaje que es la pérdida de nosotros que tuvimos de recaudación es casi un 50, un 60%”, sostuvo.

Vehículos parados por falta de dinero

Carrizo señaló que en Salta existen alrededor de 1.580 taxis, aunque advirtió que muchos permanecen fuera de circulación por dificultades económicas.

Según explicó, algunos propietarios no cuentan con recursos para reparar motores o realizar trabajos mecánicos necesarios para continuar prestando servicio.

“Hay muchos vehículos parados en casa, que no tienen cómo moverlos”, describió.

El dirigente estimó que reparar un motor puede costar aproximadamente $3 millones, una cifra difícil de afrontar ante la caída de ingresos.

También mencionó el encarecimiento de los trabajos sobre el tren delantero y otros gastos de mantenimiento.

La competencia con las aplicaciones

Carrizo vinculó parte de la disminución de la actividad con el avance de las plataformas digitales, cuyos precios considera difíciles de igualar para el transporte tradicional.

Frente a este escenario, el sindicato apuesta al lanzamiento de una aplicación propia y a nuevas modalidades de tarifas para intentar recuperar pasajeros.