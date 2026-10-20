Aguas del Norte advierte por baja presión y cortes debido a los trabajos de EDESA

El corte programado de energía eléctrica en la zona norte de Salta Capital también podría afectar el servicio de agua potable, según informó Aguas del Norte.

La empresa advirtió que este martes 20 de octubre, entre las 8 y las 12, podrían registrarse problemas de presión e interrupciones del suministro como consecuencia de los trabajos eléctricos previstos por EDESA.

Los barrios que podrían verse afectados son Leopoldo Lugones, Ciudad del Milagro, Juan Pablo II (sector norte), Juan Manuel de Rosas (sección J), 15 de Septiembre y 17 de Octubre.

El corte eléctrico también impacta en el agua

La advertencia está vinculada con las tareas de renovación de las redes de media y baja tensión anunciadas por EDESA para distintos sectores del norte de la capital salteña.

Aguas del Norte explicó que la falta de energía podría comprometer el funcionamiento de las instalaciones necesarias para abastecer de agua potable a los barrios mencionados.

Por ese motivo, recomendó tener en cuenta la posibilidad de baja presión o cortes durante el período informado.

La afectación del servicio está prevista hasta aproximadamente las 12, aunque el horario podría variar según la evolución de los trabajos.

Los usuarios pueden realizar consultas y reclamos a través de la línea gratuita 0800-8888-2482 o por WhatsApp al 3875-838387.