“No hay que entrar en pánico”: científico salteño pidió cautela ante la llegada del “Súper Niño”

El doctor en Física e investigador del CONICET Germán Salazar cuestionó los mensajes alarmistas que circulan sobre el denominado “Súper Niño” y pidió interpretar con cautela los pronósticos climáticos de los próximos meses.

En Pelo & Barba, por Aries, el especialista explicó que el fenómeno se desarrolla en un contexto de temperaturas globales elevadas, lo que dificulta anticipar con precisión sus consecuencias.

“Los modelos con los que los científicos trabajan para predecir qué podría suceder a corto plazo no coinciden todos”, señaló.

Salazar explicó que las modificaciones en los patrones climáticos pueden provocar comportamientos diferentes a los habituales: regiones donde normalmente llueve podrían experimentar períodos secos y otras podrían recibir más precipitaciones.

Sin embargo, advirtió que esa incertidumbre no justifica anticipar escenarios catastróficos.

“Los portales viven de los likes. Mientras peor sea el título, más clics va a lograr”, cuestionó al referirse a algunas publicaciones sobre los posibles efectos del fenómeno.

¿Habrá más radiación solar?

Uno de los puntos que abordó el investigador fue la preocupación sobre un posible aumento de la radiación solar.

Salazar, quien se especializa precisamente en ese campo de investigación, explicó que el “Súper Niño” no significa que necesariamente vaya a aumentar la radiación solar ni que exista un nuevo riesgo para la piel asociado al fenómeno.

Por el contrario, señaló que una mayor nubosidad puede reducir la radiación que llega a la superficie y afectar el funcionamiento de los sistemas de generación de energía solar.

“Si tenemos efectivamente un verano nublado, lo único que va a pasar va a ser que, si tenés un sistema fotovoltaico en tu casa, no va a generar todo lo que debería generar”, explicó.

La dificultad de anticipar el clima

El especialista también recomendó tener precaución con los pronósticos a largo plazo, debido a que su margen de error aumenta cuanto más lejano es el período que se intenta predecir.

“Nosotros particularmente en mi grupo de trabajo no trabajamos con pronósticos a más de 72 horas, porque el error suele ser muy grande”, indicó.

Además, citó estimaciones de la agencia meteorológica estadounidense NOAA sobre la probabilidad de desarrollo del fenómeno entre diciembre de 2026 y marzo de 2027.

Para Salazar, la clave no es generar temor, sino mantener informada a la población y adoptar medidas preventivas razonables frente a posibles cambios en las precipitaciones.