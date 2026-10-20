“Súper Niño” en Salta: advierten que podría llover en una hora lo que normalmente llueve en tres

El denominado “Súper Niño” podría provocar un verano especialmente húmedo en la ciudad de Salta y el Valle de Lerma, con tormentas capaces de descargar mayores cantidades de agua en períodos cortos.

Así lo explicó en Pelo y Barba por Aries, el doctor en Física e investigador del CONICET, Germán Salazar, sobre las condiciones climáticas previstas para los próximos meses.

“Para la parte donde estamos nosotros, ahora en la ciudad de Salta, yo te diría que sí, vamos a tener un verano bastante húmedo”, señaló el especialista, aunque aclaró que las condiciones podrían ser diferentes en otras regiones de la provincia.

En ese sentido, explicó que el este salteño y la zona de Orán podrían registrar un régimen de lluvias menos abundantes, debido a que el fenómeno no impacta de la misma manera en todos los territorios.

El riesgo de las tormentas intensas

Salazar advirtió que el principal problema podría presentarse cuando comiencen las habituales tormentas de verano, especialmente a partir de noviembre.

“Lo que nosotros sí podemos llegar a tener son eventos de las tormentas que solemos tener habitualmente, pero con una descarga un poco mayor a la habitual”, explicó.

El investigador recomendó prestar especial atención a los sistemas de drenaje y a las viviendas cercanas a ríos y canales.

“Si la lluvia que habitualmente te cae en tres horas te cae en una, ¿qué va a pasar? Va a subir el nivel y se va a llevar a los autos”, ejemplificó.

También apuntó a la necesidad de mantener limpias las bocas de tormenta, porque una acumulación extraordinaria de agua puede generar anegamientos cuando los desagües están obstruidos.

“No te estoy diciendo que nos vamos a inundar. Lo que te estoy diciendo es que va a haber más agua y por eso hay que ver para dónde corre, porque el problema es cuando el agua no corre”, remarcó.

Finalmente, sostuvo que la prevención y el mantenimiento de la infraestructura urbana serán fundamentales para afrontar un verano que podría presentar precipitaciones más intensas de lo habitual.