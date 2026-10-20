Traslado de condenados: Argentina puso en vigencia un acuerdo regional firmado en 2005

Argentina puso en vigencia un nuevo instrumento de cooperación internacional relacionado con el traslado de personas sujetas a regímenes especiales, en el marco de los acuerdos existentes con los países del Mercosur, Bolivia y Chile.

La decisión fue comunicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y publicada este martes 20 de octubre en el Boletín Oficial.

Se trata de un protocolo complementario al Acuerdo sobre Traslado de Personas Condenadas entre los Estados Parte del Mercosur y las repúblicas de Bolivia y Chile.

El instrumento había sido celebrado en Asunción, Paraguay, el 20 de junio de 2005, y fue aprobado en Argentina mediante la Ley 26.975.

Según la comunicación oficial, el protocolo entró en vigor para Argentina el 26 de septiembre de 2026, conforme a las disposiciones previstas en su articulado.

El acuerdo forma parte de los mecanismos de cooperación entre los países de la región en materia de traslado de personas condenadas.

La medida resulta de especial interés para las provincias fronterizas, entre ellas Salta, por su vinculación territorial con Bolivia y Chile.