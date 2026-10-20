Tratamientos de adicciones y centros comunitarios: Nación aumentará los fondos

El Gobierno nacional dispuso un incremento en los fondos destinados a la prevención, atención y tratamiento de consumos problemáticos, con nuevos valores que comenzarán a aplicarse el próximo 1 de noviembre.

La actualización fue establecida por el Ministerio de Salud mediante cuatro resoluciones publicadas este martes en el Boletín Oficial y comprende distintos programas vinculados con la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR).

Uno de los cambios alcanza a los subsidios que permiten financiar tratamientos especializados para personas mayores de 18 años que no cuentan con cobertura médica suficiente.

En estos casos, el beneficio económico se destina a cubrir prestaciones brindadas por instituciones que mantienen convenios con SEDRONAR.

Más recursos para los centros de acompañamiento

La medida también contempla incrementos para las Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario, espacios que desarrollan tareas de asistencia y acompañamiento territorial.

Otro de los programas alcanzados es el de las Casas Comunitarias Convivenciales, que brindan dispositivos de atención para personas con consumos problemáticos.

Finalmente, se actualizaron los montos del sistema de becas de ingreso estímulo, destinado a fortalecer las actividades de prevención y acompañamiento.

El Ministerio de Salud fundamentó las modificaciones en el aumento de los costos que enfrentan las instituciones y en la necesidad de sostener el funcionamiento de los servicios.