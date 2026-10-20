Jujuy podrá sumar vuelos a Buenos Aires y Córdoba con una nueva aerolínea

Buenos Aires International Airlines recibió autorización para cubrir ambas rutas. La empresa todavía deberá completar requisitos para comenzar a operar.
Argentina20/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La provincia de Jujuy podría incorporar nuevas conexiones aéreas con Buenos Aires y Córdoba, luego de que el Gobierno nacional autorizara a Buenos Aires International Airlines a prestar servicios regulares de pasajeros y cargas en ambos corredores.

La decisión fue publicada este martes en el Boletín Oficial mediante la Disposición 28/2026 de la Subsecretaría de Transporte Aéreo.

La autorización contempla vuelos entre San Salvador de Jujuy y Buenos Aires, así como entre San Salvador de Jujuy y Córdoba, con servicios en ambos sentidos.

La compañía también tendrá la posibilidad de modificar u omitir escalas, de acuerdo con las condiciones establecidas en la normativa aeronáutica.

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Cuándo podrían comenzar los vuelos

La autorización no implica que las rutas comiencen a operar inmediatamente.

La empresa deberá acreditar los certificados correspondientes como explotador aéreo dentro de los plazos previstos por la reglamentación.

Según la disposición, Buenos Aires International Airlines cumplió los requisitos técnicos y económico-financieros exigidos para obtener la autorización aerocomercial.

Las nuevas conexiones representan una posibilidad de ampliar la oferta de transporte aéreo en el NOA, especialmente para pasajeros que viajan por motivos comerciales, turísticos o laborales.

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