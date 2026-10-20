Desapareció hace cinco meses en Chaco y ofrecen $15 millones para encontrarlo

El Gobierno nacional elevó a $15 millones la recompensa para quienes aporten información que permita encontrar a Axel Alejandro González, un joven desaparecido en mayo de este año en la provincia del Chaco.

Según la Resolución 1068/2026 del Ministerio de Seguridad, publicada este martes en el Boletín Oficial, el joven fue visto por última vez el 17 de mayo de 2026, alrededor de las 2 de la madrugada, en el barrio Anunciación de la localidad de Fontana.

González nació el 9 de julio de 2004 y tenía como último domicilio conocido el barrio Takay, en Puerto Tirol.

Su desaparición es investigada por el Equipo Fiscal N.º 14 de Resistencia, a cargo de la fiscal provisoria Julieta Arolfo.

Investigan la posible comisión de un delito

La documentación oficial señala que entre las hipótesis investigadas se encuentra la posibilidad de que la desaparición esté vinculada con un delito contra la integridad física.

Sin embargo, no se informa una conclusión definitiva sobre lo ocurrido.

En junio, el Ministerio de Seguridad había ofrecido una recompensa de $10 millones. Ahora, tras nuevos pedidos de las autoridades judiciales y provinciales, el monto se elevó a $15 millones.

Dónde aportar información

Quienes tengan datos útiles sobre el paradero del joven pueden comunicarse gratuitamente al 134, línea del Programa Nacional de Recompensas.

El Ministerio indicó que se adoptarán medidas para preservar la identidad de quienes aporten información.

La recompensa está destinada a personas que no hayan participado en los hechos investigados y cuyos datos resulten relevantes para la causa.