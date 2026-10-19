Dos muertes por la crecida del Paraná y cientos de evacuados en Corrientes

Los cuerpos de los trabajadores, que habían ingresado a caballo a la isla Ibirapitá para rescatar hacienda y retirar una pantalla solar, fueron hallados por equipos de rescate tras una intensa búsqueda.

El trágico episodio desnuda la dimensión de una emergencia hídrica que mantiene en vilo a la provincia, con más de 650 personas desplazadas entre evacuadas y autoevacuadas, y a varios municipios costeros superando los niveles críticos de inundación.

Mientras la capital provincial y localidades como Itatí y Paso de la Patria resisten con centros de acogida y defensas precarias, las autoridades miran con cautela los reportes de la represa de Yacyretá.

Si bien en las últimas horas se registró un leve alivio aguas arriba en Ituzaingó y los pronósticos meteorológicos descartan lluvias significativas a corto plazo, el caudal que recibe el río continúa un setenta por ciento por encima de su promedio histórico, obligando a las poblaciones ribereñas a mantenerse en máxima alerta frente al avance indetenible del agua.

(Con información de Infobae)