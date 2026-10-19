Caso Cordeyro: Reyes aseguró que su investigación los llevó a un tercero

“Esos datos los tenemos, pero por ahora los vamos a reservar con un secreto profesional”. Con esa afirmación, el abogado Roberto Reyes dejó en claro que la familia de Vicente Osvaldo Cordeyro pretende avanzar por una vía propia para esclarecer la muerte del excomisario, pese a que el Ministerio Público Fiscal concluyó el fin de semana pasado que se trató de una conducta autolesiva y desestimó la hipótesis de homicidio.

En una entrevista en NyN en Aries, el representante de la familia cuestionó los fundamentos de la decisión fiscal, puso en duda el alcance de los informes periciales y sostuvo que todavía hay líneas de investigación que no fueron agotadas. También anticipó que, si la Fiscalía de Impugnación confirma la decisión, buscarán avanzar por la vía de la acción penal privada.

“Si la fiscalía de impugnación nos cierra las puertas, vamos a acudir a la transformación de la acción penal pública en acción penal privada”, sostuvo Reyes, quien aseguró que la intención es continuar hasta esclarecer lo ocurrido.

La Unidad Fiscal integrada por Santiago López Soto, Daniel Espilocín y Ramiro Ramos Ossorio informó que Cordeyro murió por “asfixia por ahorcamiento” y que no encontró elementos para atribuir responsabilidad penal a terceras personas. El cuerpo del excomisario, quien tuvo un papel central en la creación del sistema 911 local, había sido encontrado el 11 de octubre de 2025 en una ladera posterior del cerro Elefante, en San Lorenzo.

La comunicación oficial sobre uno de los casos más resonantes de la provincia se difundió al filo de terminar la semana hábil, el viernes por la tarde. Los fiscales aseguraron que desde el inicio se contemplaron distintas hipótesis, incluida la intervención criminal, y que participaron el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), la Policía de Salta, Gendarmería Nacional y la Policía Federal Argentina, además de peritos propuestos por la familia.

Uno de los principales cuestionamientos de Reyes apuntó a los informes de las fuerzas nacionales que fueron mencionados por la Fiscalía para respaldar sus conclusiones. El abogado aseguró que los especialistas no realizaron una inspección en el lugar donde fue encontrado el cuerpo y que sus informes se elaboraron a partir de documentación suministrada por el Ministerio Público Fiscal. “Los peritos nacionales son muy claros al señalar en sus informes que solamente ellos emiten el informe en base a la documentación que fue suministrada por el Ministerio Público”, sostuvo. También afirmó que la Policía Federal Argentina no descartó la intervención de terceras personas. Según su planteo, los informes de esa fuerza no pueden interpretarse como una confirmación definitiva de la hipótesis fiscal.

El abogado cuestionó, además, que entre el material considerado no se hubiera incorporado una grabación del cruce entre Cordeyro y el procurador Pedro García Castiella, en el que este último le pidió que guardara silencio.

Los datos que la familia dice tener

Reyes afirmó que la familia está dispuesta a continuar con las medidas necesarias para que se conozca qué ocurrió. Durante la entrevista, explicó que, si deben avanzar por la vía privada, tendrán el desafío de identificar a la persona que consideran que pudo haber participado en el hecho: “Y ahí tenemos el desafío de designar contra quién vamos, quién es el autor del hecho”.

La familia asegura que tuvo que hacerse cargo de la investigación, y que por ello pudieron acceder a información importante para la causa; aunque indicó que no la harán pública aún: “Esos datos los tenemos, pero por ahora los vamos a reservar con un secreto profesional”.

Reyes se centró en cuestionar que la hipótesis del suicidio condicionó el trabajo fiscal desde el comienzo. “Yo creo que hay muchas facetas que, muchas líneas de investigación que no se hicieron”, sostuvo. Y agregó: “Esa afirmación que hizo el procurador no hizo más que un poco disminuir el trabajo investigativo de la fiscalía, condicionó esa investigación”. Según el abogado, la investigación se concentró en demostrar la hipótesis de una conducta autolesiva, en lugar de mantener abiertas otras posibilidades.

Lo que no explicó el Ministerio Público Fiscal

Reyes también volvió sobre las tres costillas fracturadas que, según afirmó, constan en los estudios médicos, y sobre las marcas que describió como compatibles con un arrastre en el hombro izquierdo de Cordeyro.

Estos elementos, contradicen la afirmación fiscal que informó que la autopsia determinó que la muerte se produjo por “asfixia por ahorcamiento” y que no se identificaron lesiones defensivas ni otros indicadores que permitieran sostener “la participación de terceros”. También señaló que el estudio anatomopatológico encontró improntas producidas en vida compatibles con el mecanismo de ahorcadura.

Otro de los puntos discutidos es el incendio registrado el 9 de octubre de 2025 en el cerro Elefante, dos días antes del hallazgo del cuerpo. Según el Ministerio Público Fiscal, el fuego afectó unas 4,5 hectáreas, fue intencional y se utilizó un acelerante, un alcohol. La investigación vinculó el fuego con Cordeyro en base a un testimonio de alguien que vio a una “sola persona”, el inicio del incendio con el sector donde aparecieron el celular y los cuchillos atribuidos también al excomisario.

El acelerante, el alcohol, dijo la fiscalía, fue una botella de 500 centímetros cúbicos que explotó pero que pudo ser recuperado el código de barras para reconstruir que fue adquirida un mes antes de la muerte de Cordeyro, por su esposa, Trinidad Socorro Chávez. Sin embargo, Reyes aseguró que la botella adquirida seguía en la vivienda familiar, junto con su tapa, y afirmó que los perros especializados de la Policía Federal no habrían identificado alcohol como sustancia utilizada para iniciar el fuego, sino otro tipo de hidrocarburo.

El abogado también aseguró que no puedo constatarse que esos cuchillos pertenezcan a la familia, que no hay ningún indicio que los vincule, como tampoco la soga . Contrariamente, la fiscalía advirtió que coincidían la soga encontrada en el cerro y la que se encontró en la casa de Cordeyro. Pero Reyes aseguró que el grosor de las mismas, es diferente.

El abogado penalista también planteó interrogantes sobre el recorrido de los perros, al señalar que se detuvieron varios metros antes del lugar donde apareció el cuerpo. Esa observación, según el abogado, es otro de los aspectos que requieren una explicación.

El celular y los últimos minutos

La actividad del teléfono de Cordeyro es otro de los puntos que la familia considera insuficientemente aclarados. Según el fiscal Daniel Espilocín en una entrevista en Pelo y Barba en Aries, el análisis del dispositivo solo pudo llegar hasta el 19 de septiembre, alrededor de un mes antes de su muerte, porque el aparato estaba quemado y solo pudieron duplicar el chip. Aunque si indicaron que se registraron búsquedas por el homicidio de Jimena Salas, en la que estaba investigado el exesposo de una de sus hijas. En ese tramo de la nota el fiscal relacionó esa información con la autopsia psicológica de Cordeyro, en la que se vio “preocupación por el inicio del segundo juicio de Jimena Salas”.

Reyes cuestionó que esa preocupación se utilice como parte de la explicación de una conducta suicida. Aseguró que la autopsia psicológica no encontró indicios de tendencias suicidas y consideró que una preocupación por una causa judicial no constituye, por sí misma, una explicación suficiente de la muerte.

De este modo al admitir la fiscalía que no pudo conocer sobre los últimos contactos telefónicos de Cordeyro, se mantendrá el interrogante sobre la actividad registrada en los últimos minutos. Según lo expuesto por la propia fiscalía al iniciarse la investigación, hubo un gran intercambio de datos que habría sido compatible con una videollamada.

Se habrían enterado por los medios

Reyes también cuestionó la manera en que se comunicó la decisión de la fiscalía, aseguró que hasta al momento de la entrevista solo les había llegado una cédula electrónica vacía y que, ante esa situación, presentaron un escrito para solicitar una rectificación y conocer los motivos de la decisión.

El abogado anticipó que, una vez notificado formalmente, recurrirá la decisión ante la Fiscalía de Impugnación para solicitar que se revise la desestimación y se disponga la continuidad de la investigación.