La Corte de Justicia de Salta proyecta $196 mil millones para 2027: el 88% irá a personal

La Corte de Justicia de Salta elaboró un presupuesto de $196.151 millones para 2027, lo que representa un incremento nominal del 25,1% respecto de los $156.845 millones previstos para 2026.

La cifra fue oficializada mediante la Acordada 14769, publicada este lunes 19 de octubre en el Boletín Oficial de la Provincia.

La comparación con el ejercicio anterior muestra que el Poder Judicial proyecta disponer de aproximadamente $39.306 millones adicionales, en un contexto en el que el propio Tribunal plantea la necesidad de modernizar su funcionamiento y ampliar la capacidad de respuesta ante el crecimiento de las causas judiciales.

En qué se gastarán los $196 mil millones

El componente más importante del presupuesto corresponde a gastos en personal, con $173.486 millones, una cifra que representa aproximadamente el 88,4% del total proyectado.

También se contemplan $14.348 millones para bienes de uso, entre los que se incluyen cerca de $9.930 millones para obras y $3.469 millones para maquinaria y equipos.

La Corte busca continuar con la digitalización de expedientes, la modernización de los sistemas informáticos y la implementación de mecanismos que permitan acelerar los procesos judiciales.

Más jueces sin ampliar las estructuras administrativas

Otro de los objetivos establecidos en la acordada es incorporar nuevos magistrados para responder al incremento de la litigiosidad.

Sin embargo, el Tribunal plantea que esas incorporaciones se realizarán mediante la reconversión de cargos y la utilización de estructuras administrativas existentes.

La propuesta apunta a consolidar las Oficinas Judiciales y los Colegios de Jueces, un modelo que permite compartir personal, infraestructura y recursos tecnológicos.

Un presupuesto 25% superior al previsto para 2026

Para el ejercicio 2026, la Corte había establecido un presupuesto de $156.845.775.853, mediante la Acordada 14494, mientras que para 2027 la previsión asciende a $196.151.878.998.

Esto representa una diferencia de más de $39.306 millones, equivalente a un incremento nominal del 25,1%.

No obstante, esta variación no refleja necesariamente un crecimiento del presupuesto en términos reales, ya que no contempla el efecto de la inflación.