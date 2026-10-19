Caso Cordeyro: “Todos los peritos coincidieron en que no hubo intervención de otras personas”

La investigación por la muerte del excomisario Vicente Cordeyro concluyó sin evidencias de participación de terceras personas. El fiscal penal Daniel Espilocín explicó que, después de más de un año de pericias y reconstrucciones, los especialistas coincidieron en que se trató de un suicidio.

En Pelo y Barba, por Aries, el integrante de la Unidad Fiscal señaló que participaron especialistas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), del Ministerio Público de la Defensa, de Gendarmería Nacional y de la Policía Federal Argentina.

La autopsia estableció que Cordeyro falleció por asfixia mecánica. Además, los investigadores encontraron coincidencias entre una cuerda y distintos cuchillos hallados en el cerro Elefante y elementos encontrados en el domicilio del excomisario.

Uno de los resultados más importantes fue el análisis genético de la cuerda utilizada. Según Espilocín, se detectó sangre de Cordeyro en diferentes sectores, incluido el nudo que la sujetaba al árbol.

Las cámaras muestran que llegó solo a San Lorenzo

El fiscal explicó que las cámaras públicas y privadas permitieron reconstruir el recorrido de Cordeyro desde el centro de Salta hasta San Lorenzo.

El trayecto duró aproximadamente 39 minutos y, según la reconstrucción, no se registraron paradas imprevistas ni indicios de que hubiera sido abordado por otra persona.

“En las últimas imágenes captadas por cámaras de seguridad privada se lo ve conduciendo el vehículo solo”, afirmó Espilocín.

El incendio fue intencional

Otro de los interrogantes estuvo relacionado con el incendio registrado en el cerro Elefante, donde fue encontrado el cuerpo.

Espilocín confirmó que los peritos de Bomberos y de la Policía Federal concluyeron que el fuego fue provocado intencionalmente. Sin embargo, las evidencias llevaron a los investigadores a atribuir su inicio al propio excomisario.

Entre las pruebas mencionó una botella de alcohol utilizada como acelerante, cuyo origen pudo establecerse mediante un fragmento de etiqueta recuperado en el lugar.

También señaló que el inicio del incendio coincidió con la última actividad del teléfono celular y que un testigo aseguró haber observado a una sola persona en el sector.

“Todos los peritos que han intervenido afirmaron que no existen indicios para determinar la participación de otra persona”, concluyó el fiscal.