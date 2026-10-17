Gripe en Salta: los niños de 5 a 9 años son los más afectados por el síndrome gripal

En la última semana se notificaron 501 casos. También se registraron 113 neumonías y 130 bronquiolitis. Hubo 12 hospitalizados.
Salud17/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

96063-el-32-de-los-afectados-con-gripe-en-salta-son-ninios

Salta acumula 25.317 casos de síndrome gripal en lo que va de 2026, de acuerdo con el último informe epidemiológico difundido por el Ministerio de Salud Pública.

Los datos corresponden a la semana epidemiológica 39, comprendida entre el 27 de septiembre y el 3 de octubre, período en el que se notificaron 501 nuevos casos.

El grupo más afectado durante el año es el de niños de 5 a 9 años, con 3.863 casos, seguido por los adultos de 25 a 34 años, con 3.047, y los adolescentes de 10 a 14 años, con 3.021.

Entre los virus respiratorios que circulan en la provincia se encuentran influenza A y B, parainfluenza, virus sincicial respiratorio, metapneumovirus, rinovirus y adenovirus.

CORDEYROPara la justicia, Cordeyro se suicidó

Hospitalizaciones y otras enfermedades respiratorias

La jefa del programa Sala de Situación, Rocío Corrales, informó que durante la última semana analizada 12 pacientes requirieron hospitalización, uno de ellos en terapia intensiva.

Además, se notificaron 113 casos de neumonía y 130 de bronquiolitis en menores de dos años. Los acumulados anuales ascienden a 6.692 y 6.139 casos, respectivamente.

No se registraron nuevos casos de COVID-19 ni fallecimientos por enfermedades respiratorias durante ese período. El total anual de muertes notificadas por estas enfermedades se mantiene en dos.

El informe también confirmó un caso de chikungunya en Orán, con nexo epidemiológico en Bolivia, mientras que no se registraron casos confirmados de dengue en el nuevo período de vigilancia 2026-2027.

Te puede interesar
Lo más visto
CORDEYRO

Para la justicia, Cordeyro se suicidó

Judiciales17/10/2026
Los fiscales desestimaron la hipótesis de homicidio y en un horario inusual para este tipo de comunicaciones, dieron una entrevista cerrada sobre uno de los casos que más resonaron en la opinión pública: la muerte de quién ideo el 911 local. 
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail