Gripe en Salta: los niños de 5 a 9 años son los más afectados por el síndrome gripal

Salta acumula 25.317 casos de síndrome gripal en lo que va de 2026, de acuerdo con el último informe epidemiológico difundido por el Ministerio de Salud Pública.

Los datos corresponden a la semana epidemiológica 39, comprendida entre el 27 de septiembre y el 3 de octubre, período en el que se notificaron 501 nuevos casos.

El grupo más afectado durante el año es el de niños de 5 a 9 años, con 3.863 casos, seguido por los adultos de 25 a 34 años, con 3.047, y los adolescentes de 10 a 14 años, con 3.021.

Entre los virus respiratorios que circulan en la provincia se encuentran influenza A y B, parainfluenza, virus sincicial respiratorio, metapneumovirus, rinovirus y adenovirus.

Hospitalizaciones y otras enfermedades respiratorias

La jefa del programa Sala de Situación, Rocío Corrales, informó que durante la última semana analizada 12 pacientes requirieron hospitalización, uno de ellos en terapia intensiva.

Además, se notificaron 113 casos de neumonía y 130 de bronquiolitis en menores de dos años. Los acumulados anuales ascienden a 6.692 y 6.139 casos, respectivamente.

No se registraron nuevos casos de COVID-19 ni fallecimientos por enfermedades respiratorias durante ese período. El total anual de muertes notificadas por estas enfermedades se mantiene en dos.

El informe también confirmó un caso de chikungunya en Orán, con nexo epidemiológico en Bolivia, mientras que no se registraron casos confirmados de dengue en el nuevo período de vigilancia 2026-2027.