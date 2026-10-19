Salta: mujeres cada vez más jóvenes detectan cambios en sus mamas y acuden a consulta

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Hospital San Bernardo desarrolló este lunes una jornada de concientización destinada a promover la detección temprana y la realización de controles médicos.

La licenciada Silvina Neris, técnica del Servicio de Mamografía, señaló que están observando consultas por patologías mamarias en mujeres de menor edad, aunque aclaró que esto no significa necesariamente que se trate de casos de cáncer.

“Estamos teniendo un índice de personas quizás de menos edad”, expresó en diálogo con Aries.

Ante la consulta sobre si se detectan casos de cáncer en mujeres más jóvenes, precisó: “No cáncer, pero diría con patología, que deben ser examinadas y de ahí ya vemos cómo se sigue”.

La importancia de detectar cambios en las mamas

Neris recomendó prestar atención a la aparición de nódulos o alteraciones y consultar con un profesional ante cualquier cambio.

“Hay pacientes que se palpan nódulos, no saben a dónde recurrir. Las invitamos a que vengan, nos consulten y vemos si realmente es para realizarles una mamografía”, explicó.

La especialista señaló que conocer el propio cuerpo puede ayudar a identificar cambios, aunque el autoexamen no reemplaza los controles médicos ni los estudios indicados según la edad y los antecedentes personales.

Nuevos turnos para noviembre

El Servicio de Mamografía informó que el 22 de octubre volverán a habilitarse los turnos para los controles de noviembre, que podrán solicitarse a través de la línea 148.

Además, quienes cuenten con un pedido médico por alguna patología podrán enviar una fotografía de la orden mediante el WhatsApp del hospital para gestionar su atención.

La jornada de prevención incluyó actividades informativas, juegos y entrega de material educativo para promover la consulta temprana.