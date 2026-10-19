Octubre Rosa en Salta: hoy habrá controles ginecológicos, testeos y vacunación gratis

En el marco de Octubre Rosa, este lunes 19 de octubre se realizará en Salta una jornada gratuita de promoción y cuidado de la salud, destinada a mujeres y diversidades, con controles médicos, actividades de prevención y propuestas de bienestar.

La actividad, denominada “Mujeres que se cuidan”, tendrá lugar de 9 a 13 en el Polo Integral de las Mujeres, ubicado en República de Siria 611, en la ciudad de Salta.

La propuesta es organizada por la Subsecretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad, junto a equipos de salud provinciales, con el objetivo de facilitar el acceso a controles preventivos y promover hábitos saludables.

Qué controles gratuitos se realizarán

Durante la jornada, los asistentes podrán acceder a distintas prestaciones:

Papanicolaou (PAP).

Testeos de VIH y sífilis.

Vacunación.

Control de peso, talla e índice de masa corporal.

Atención integral de la salud de la mujer.

Atención de salud adolescente.

Charlas, yoga y ejercicios de prevención

Además de los controles médicos, se desarrollarán actividades gratuitas durante toda la mañana.

A las 9 comenzará la charla El cuidado y la prevención. A las 10:15 se realizarán ejercicios para el cuidado del suelo pélvico y, a las 11:30, habrá una clase de yoga.

La iniciativa se organiza en articulación con la Subsecretaría de Medicina Social y el Colegio de Kinesiólogos.

La participación es libre y gratuita, sin inscripción previa, con atención por orden de llegada.