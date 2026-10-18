Racing e Independiente igualaron 1-1 en un clásico que no le sirvió a ninguno

En una nueva edición del apasionante derbi de Avellaneda disputado en el Cilindro, Racing e Independiente empataron 1-1 en el marco de la decimotercera fecha del Torneo Clausura. El desarrollo del encuentro tuvo emociones en ambas áreas, pero el reparto de puntos terminó dejando un saldo insuficiente para los objetivos de los dos planteles.

Zaracho golpeó primero y Meza lo niveló de penal

El conjunto local logró romper la paridad gracias a una aparición de Matías Zaracho, quien convirtió para poner al frente a la Academia y encender la fiesta en las tribunas del estadio.

Sin embargo, el equipo visitante reaccionó y encontró la vía del empate a través de un remate desde los doce pasos ejecutado por Maximiliano Meza, sellando el 1-1 definitivo con el que ambos se fueron al descanso.

Según detalló el diario TiempoSur, "el empate dejó a los dos equipos con las manos vacías y en una compleja situación en las tablas de posiciones", reflejando la urgencia de puntos con la que llegaban y la incapacidad de salir de un presente adverso a pesar de la intensidad desplegada durante los noventa minutos.

Un punto que complica las aspiraciones

El tramo final del partido mostró aproximaciones de ida y vuelta pero careció de la efectividad necesaria para torcer la historia. De esta manera, tanto Racing como Independiente desaprovecharon la oportunidad de sumar de a tres ante su eterno rival y quedaron condicionados de cara a la recta decisiva de la fase regular del certamen.