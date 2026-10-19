Ante la crisis comercial, la Municipalidad de Salta busca facilitar la actividad de los emprendedores

La Municipalidad de Salta informó que se completaron más de 35 mil gestiones de habilitaciones comerciales desde la implementación del sistema digital, hace aproximadamente tres años. La cifra contempla distintos procedimientos administrativos, entre ellos nuevas habilitaciones y renovaciones.

Durante una cobertura de Aries, desde el área municipal explicaron que el sistema permite realizar trámites mediante dos modalidades: régimen general y régimen automático, con el objetivo de simplificar los procedimientos para quienes desean iniciar o mantener una actividad comercial.

“Desde el inicio del sistema hasta ahora tenemos más de 35 mil gestiones de habilitaciones culminadas”, señalaron, aunque aclararon que se trata de números dinámicos porque también se registran renovaciones, bajas y ceses de actividad.

Habilitaciones, cierres y cambios de rubro

Desde el municipio reconocieron que la actividad comercial atraviesa dificultades económicas, pero explicaron que no todos los movimientos registrados en el padrón corresponden necesariamente a cierres definitivos.

En ese sentido, mencionaron que existen comerciantes que deciden cambiar de actividad o transferir sus habilitaciones a otras personas.

La explicación se produjo luego de que el subsecretario de Ingresos Públicos, Marcelo Baggio, informara que más de mil comercios cerraron en la ciudad desde fines de 2023, aunque sostuvo que durante ese período se registraron más habilitaciones que cierres.

Buscan facilitar los trámites a los comerciantes

La Municipalidad también destacó el desarrollo de nuevas modalidades comerciales, como los food trucks, que pueden funcionar en determinados espacios públicos mediante las autorizaciones correspondientes.

En paralelo, se busca acercar los servicios municipales a los barrios mediante el Circuito del Comerciante, una iniciativa que permite recibir asesoramiento sobre habilitaciones, requisitos administrativos y regularización de actividades.

Desde el área señalaron que el objetivo de estas acciones es que comerciantes y emprendedores conozcan los procedimientos disponibles y puedan desarrollar sus actividades dentro de la normativa vigente.

La gestión municipal encabezada por Emiliano Durand también impulsa capacitaciones a través de la Escuela de Emprendedores, como parte de las políticas destinadas al sector comercial.