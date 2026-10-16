Tras un brote en Bolivia, advierten sobre el riesgo de fiebre amarilla en Salta

La médica Pula Herrera advirtió sobre el riesgo de reaparición de enfermedades infecciosas en Salta, especialmente la fiebre amarilla, ante la presencia de un brote en Bolivia y las condiciones ambientales que favorecen su transmisión.

En diálogo con N&N, por Aries, desde el Hospital Público Materno Infantil, la especialista explicó que las enfermedades emergentes y reemergentes fueron uno de los temas centrales de una jornada de capacitación destinada al personal de salud.

“Últimamente no tenemos fiebre amarilla, pero sí se presentó un brote en Bolivia, que estamos muy cercanos. Nosotros tenemos el vector, con lo cual puede volver a aparecer la enfermedad acá en nuestra provincia”, señaló.

Herrera aclaró que no se está informando un brote de fiebre amarilla en Salta, sino una situación de riesgo que requiere mantener las medidas preventivas. Recordó que existe una estrategia provincial de vacunación dirigida a grupos de riesgo.

La especialista también mencionó la chikungunya entre las enfermedades emergentes de importancia para la provincia e insistió en eliminar los criaderos de mosquitos.