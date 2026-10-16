Hidatidosis en Salta: la enfermedad que puede afectar el hígado, los pulmones y el cerebro

La hidatidosis es una enfermedad parasitaria conocida desde hace años, pero que sigue representando un riesgo para la salud. La médica Paula Herrera advirtió sobre la necesidad de reforzar su prevención y explicó que puede provocar quistes en órganos como el hígado, los pulmones e incluso el cerebro.

En N&N, por Aries, desde el Hospital Público Materno Infantil, la especialista señaló que esta patología fue uno de los temas abordados en una jornada sobre enfermedades emergentes y reemergentes.

“La hidatidosis es una enfermedad parasitaria que en realidad se transmite por los huevos de un parásito que elimina, generalmente, con la materia fecal del perro”, explicó.

Herrera detalló que los perros pueden infectarse al consumir vísceras crudas que contienen quistes parasitarios. Posteriormente, eliminan huevos del parásito a través de sus heces, que pueden llegar accidentalmente a la boca de las personas mediante manos, alimentos o superficies contaminadas.

La médica advirtió que la infección puede generar quistes en distintos órganos y destacó que existe tratamiento, aunque resulta fundamental realizar un diagnóstico oportuno.

Por eso, recomendó lavarse las manos después de manipular animales, evitar que los perros consuman vísceras crudas y mantener una tenencia responsable de las mascotas.