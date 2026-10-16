Hidatidosis en Salta: la enfermedad que puede afectar el hígado, los pulmones y el cerebro

En una jornada sobre enfermedades emergentes y reemergentes realizada hoy en el Hospital Materno Infantil, la médica Paula Herrera advirtió sobre los riesgos de contagio.
Salud16/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La hidatidosis es una enfermedad parasitaria conocida desde hace años, pero que sigue representando un riesgo para la salud. La médica Paula Herrera advirtió sobre la necesidad de reforzar su prevención y explicó que puede provocar quistes en órganos como el hígado, los pulmones e incluso el cerebro.

En N&N, por Aries, desde el Hospital Público Materno Infantil, la especialista señaló que esta patología fue uno de los temas abordados en una jornada sobre enfermedades emergentes y reemergentes.

“La hidatidosis es una enfermedad parasitaria que en realidad se transmite por los huevos de un parásito que elimina, generalmente, con la materia fecal del perro”, explicó.

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Herrera detalló que los perros pueden infectarse al consumir vísceras crudas que contienen quistes parasitarios. Posteriormente, eliminan huevos del parásito a través de sus heces, que pueden llegar accidentalmente a la boca de las personas mediante manos, alimentos o superficies contaminadas.

La médica advirtió que la infección puede generar quistes en distintos órganos y destacó que existe tratamiento, aunque resulta fundamental realizar un diagnóstico oportuno.

Por eso, recomendó lavarse las manos después de manipular animales, evitar que los perros consuman vísceras crudas y mantener una tenencia responsable de las mascotas.

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