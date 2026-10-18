Milei prometió un 2026 de grandes reformas, pero varios proyectos siguen frenados en el Congreso

El presidente Javier Milei había anunciado que 2026 sería el año más reformista de la historia argentina. Sin embargo, a poco más de dos meses de finalizar el año, varias de las iniciativas prometidas todavía esperan su tratamiento en el Congreso.

Durante la apertura de sesiones ordinarias del 1° de marzo, el mandatario anticipó el envío de nueve paquetes de reformas que incluirían diez proyectos legislativos.

Entre los temas pendientes aparecen el Presupuesto 2027, la reforma electoral y las modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central.

Una investigación de la agencia Noticias Argentinas revela que, dentro del oficialismo, atribuyen los retrasos a distintos conflictos políticos y judiciales que modificaron las prioridades de la Casa Rosada.

Las razones que plantea el Gobierno

Uno de los principales obstáculos señalados por funcionarios nacionales fue la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete Manuel Adorni.

Desde el Gobierno sostienen que ese episodio condicionó durante tres meses la actividad parlamentaria y dificultó las negociaciones con otros bloques.

A esto se sumaron los fallos de la Corte Suprema relacionados con el DNU 70/2023, que obligaron al oficialismo a revisar parte de su estrategia legislativa.

Otro factor es la falta de mayorías propias de La Libertad Avanza en ambas cámaras, que obliga al Ejecutivo a negociar con aliados y gobernadores para aprobar sus proyectos.

Mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, impulsa acelerar los acuerdos, otros sectores del oficialismo consideran necesario administrar los tiempos políticos de cara a las elecciones de 2027.

Con apenas un mes y medio hasta el cierre del período ordinario, el Gobierno busca recuperar la iniciativa parlamentaria, aunque todavía no está definido qué reformas podrían aprobarse antes de fin de año.