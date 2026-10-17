El Niño amenaza al ganado y genera preocupación por una posible suba del precio de la carne

Las inundaciones obligaron a evacuar miles de animales en Corrientes. Productores advierten sobre las dificultades para alimentar al ganado.
Argentina17/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

GI2YXGLA6VEGVBJVQB2OB45TBQ

El fenómeno climático de El Niño, denominado también “El Niño Godzilla” por su intensidad, comenzó a generar complicaciones para la producción ganadera argentina y abrió interrogantes sobre su posible impacto en el precio de la carne.

Según informó Infobae, en la zona de Bella Vista, Corrientes, los productores aceleraron la evacuación de entre 20.000 y 25.000 vacunos y búfalos de islas y campos afectados por la crecida del río Paraná.

La situación obligó a trasladar animales por tierra y agua. En algunos sectores, las vacas deben cruzar nadando, mientras que los terneros son transportados en canoas para evitar que sean arrastrados por la corriente.

Fabián Gotardo, presidente de la Sociedad Rural de Bella Vista, advirtió que el principal desafío es encontrar campos disponibles para trasladar los rodeos. Si las inundaciones persisten, también podría complicarse la alimentación de los animales.

lluvia en saltaSúper Niño en Salta: diciembre y enero, los meses clave para las lluvias en el NOA

¿Puede aumentar el precio de la carne?

La preocupación llega en un contexto de aumentos recientes en el mercado ganadero. De acuerdo con datos del Mercado Agroganadero de Cañuelas citados por el sitio especializado Valor Carne, los precios de distintas categorías de hacienda registraron incrementos de entre el 2% y el 4% respecto de la semana anterior.

A esto se suma un escenario internacional de menor oferta. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) proyecta una producción mundial de carne vacuna cercana a los 60 millones de toneladas para 2027, con retrocesos previstos en importantes países productores.

Sin embargo, todavía no está determinado cuánto podrían influir las inundaciones en el precio que pagarán los consumidores argentinos.

La evolución de la crecida del Paraná, la disponibilidad de alimento para los animales y las condiciones del mercado serán factores importantes durante los próximos meses.

Te puede interesar
Lo más visto
CORDEYRO

Para la justicia, Cordeyro se suicidó

Judiciales17/10/2026
Los fiscales desestimaron la hipótesis de homicidio y en un horario inusual para este tipo de comunicaciones, dieron una entrevista cerrada sobre uno de los casos que más resonaron en la opinión pública: la muerte de quién ideo el 911 local. 
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail