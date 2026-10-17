El Niño amenaza al ganado y genera preocupación por una posible suba del precio de la carne

El fenómeno climático de El Niño, denominado también “El Niño Godzilla” por su intensidad, comenzó a generar complicaciones para la producción ganadera argentina y abrió interrogantes sobre su posible impacto en el precio de la carne.

Según informó Infobae, en la zona de Bella Vista, Corrientes, los productores aceleraron la evacuación de entre 20.000 y 25.000 vacunos y búfalos de islas y campos afectados por la crecida del río Paraná.

La situación obligó a trasladar animales por tierra y agua. En algunos sectores, las vacas deben cruzar nadando, mientras que los terneros son transportados en canoas para evitar que sean arrastrados por la corriente.

Fabián Gotardo, presidente de la Sociedad Rural de Bella Vista, advirtió que el principal desafío es encontrar campos disponibles para trasladar los rodeos. Si las inundaciones persisten, también podría complicarse la alimentación de los animales.

¿Puede aumentar el precio de la carne?

La preocupación llega en un contexto de aumentos recientes en el mercado ganadero. De acuerdo con datos del Mercado Agroganadero de Cañuelas citados por el sitio especializado Valor Carne, los precios de distintas categorías de hacienda registraron incrementos de entre el 2% y el 4% respecto de la semana anterior.

A esto se suma un escenario internacional de menor oferta. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) proyecta una producción mundial de carne vacuna cercana a los 60 millones de toneladas para 2027, con retrocesos previstos en importantes países productores.

Sin embargo, todavía no está determinado cuánto podrían influir las inundaciones en el precio que pagarán los consumidores argentinos.

La evolución de la crecida del Paraná, la disponibilidad de alimento para los animales y las condiciones del mercado serán factores importantes durante los próximos meses.