Gobernadores reclamaron a Nación un plan de obras e infraestructura en una cumbre con Santilli

Gobernadores de distintas provincias reclamaron al Gobierno nacional un plan de infraestructura y obras públicas durante la segunda Cumbre Federal de Logística, realizada el viernes 16 de octubre con la participación del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Según informó Ámbito, el encuentro organizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) reunió a funcionarios, empresarios y representantes del sector productivo para debatir las necesidades de transporte, conectividad y financiamiento de proyectos estratégicos.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, cuestionó la falta de una planificación nacional y sostuvo que las provincias necesitan inversiones que superen las posibilidades de sus presupuestos.

Por su parte, Axel Kicillof, de Buenos Aires, pidió una estrategia de infraestructura que contemple la participación pública y privada. Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, sumó reclamos por una reforma tributaria y una reducción de impuestos considerados distorsivos.

Rutas, minería y transporte de cargas

La agenda incluyó los problemas logísticos de la agroindustria, las necesidades de infraestructura de Vaca Muerta y los desafíos del transporte vinculados con la expansión minera.

También participaron los gobernadores Elías Suárez, de Santiago del Estero; Carlos Sadir, de Jujuy; Marcelo Orrego, de San Juan; Alberto Weretilneck, de Río Negro, e Ignacio Torres, de Chubut.

Los mandatarios coincidieron en la necesidad de mejorar la conectividad entre regiones y avanzar en mecanismos de financiamiento para obras estratégicas.