Día de la Lealtad: el PJ comparó la situación de Cristina Kirchner con la proscripción de Perón

El Partido Justicialista (PJ) difundió este sábado 17 de octubre un comunicado por el Día de la Lealtad en el que comparó la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner con la proscripción política de Juan Domingo Perón y llamó a movilizarse por su libertad.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el documento recordó la histórica movilización del 17 de octubre de 1945, cuando miles de trabajadores se concentraron en Plaza de Mayo para reclamar la liberación de Perón.

El PJ estableció un paralelismo con la actualidad y señaló que Cristina Kirchner permanece detenida en su domicilio de San José 1111, en Buenos Aires, bajo un régimen de visitas restringido.

El reclamo por la condena de Cristina Kirchner

En el comunicado, el partido cuestionó la sentencia contra la exmandataria y sostuvo que su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos responde a una persecución política.

“No se trata de justicia: se trata de proscripción”, afirmó el PJ, que calificó la condena como carente de pruebas.

Finalmente, convocó a militantes, organizaciones sociales, trabajadores y distintos sectores políticos a reclamar la libertad de Cristina Kirchner y trabajar para revertir su inhabilitación.

El pronunciamiento se conoció durante una jornada en la que distintos sectores del peronismo organizaron celebraciones separadas por el Día de la Lealtad.